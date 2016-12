F1, GP Germania: a Rosberg le prime libere

Va a Nico Rosberg la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania , decima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Hockenheim il tedesco della Mercedes , leader della classifica piloti, ha fermato il cronometro sul tempo di 1'19"131 precedendo di soli 65 millesimi di secondo il compagno di squadra Lewis Hamilton . Terzo tempo per la Ferrari di Fernando Alonso , staccato di quasi tre decimi da Rosberg.

Dietro Alonso, che ha percorso complessivamente 21 giri nell'ora a mezza di sessione, si posiziona la Red Bull di Daniel Ricciardo che accusa un gap dalla prima posizione di più di mezzo secondo. Quinta la McLaren di Jenson Button, sesta la Red Bull del campione del mondo in carica Sebastian Vettel. Ottava, dietro la McLaren di Magnussen, l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen che ha girato un secondo più lenta rispetto alla Mercedes di Rosberg.



La prima a scendere in pista a Hockenheim è stata Susie Wolff che, al volante della Williams di Bottas, è riuscita a centrare un dignitoso 15esimo tempo con un ritardo di soli due decimi dall'altra Williams di Felipe Massa, 11esimo. La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania è in programma dalle 14 alle 15.30.