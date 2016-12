Ferrari, l'onestà di Alonso: "Dobbiamo lavorare tanto"

"Un voto a quanto abbiamo fatto fino ad oggi? Preferisco lo diano gli altri, dico solo che dobbiamo lavorare ancora tanto". L'onestà di Fernando Alonso alla vigilia delle libere del GP di Germania. D'altronde non è stata una stagione facile finora in casa Ferrari, ma domenica ad Hockenheim le Rosse avranno un'altra occasione per cercare di cambiare rotta. "La svolta arriverà - afferma l'ottimista Kimi Raikkonen -. Deve succedere, ne sono certo".