Schumacher, parla Corinne: "Il peggio è alle spalle"

"E' bello sapere che il peggio è alle spalle, ringrazio tutti i tifosi per il supporto". Parola di Corinna Schumacher, moglie di Michael, che ha rivolto un pensiero a tutti gli appassionati di Formula 1 in occasione del GP di Hockenheim che si correrà domenica. Sul programma ufficiale del GP c'è spazio per una dichiarazione della donna: "Adesso siamo di fronte a una fase che richiederà molto tempo, speriamo che il tempo sia alleato di Schumi".