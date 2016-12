Coppa del mondo coperta dai diritti, la Fifa vieta il casco di Nico Rosberg a Hockenheim

Voleva celebrare la vittoria della Germania al Mondiale con un casco speciale ma dalla Fifa è arrivato lo stop. La Coppa del Mondo, infatti, è coperta da diritti d'autore e Nico Rosberg non potrà 'indossarla' nel Gran Premio di domenica a Hockenheim. Tuttavia, l'entourage del pilota attualmente in testa al campionato di Formula 1 non demorde: il casco non avrà il trofeo ma manterrà le 4 stelle con le date dei mondiali vinti dalla Mannschaft.