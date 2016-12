Nicole Scherzinger e la bulimia: "Mi curavo con l'alcol"

La fidanzata di Lewis Hamilton, Nicole Scherzinger, ha parlato al Daily Star Online della sua lotta giovanile contro la bulimia e del suo metodo particolare per combatterla: "Mi sono curata con l'alcool - ha ammesso la cantante -, ma non sono migliore degli altri. Volevo essere forte mentalmente e fisicamente in qualsiasi modo possibile e ho trovato quello. La bulimia non è glamour come l'anoressia, per quello è più difficile combatterla".