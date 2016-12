F1, test Silverstone: Ferrari prima con Bianchi

Sorriso Ferrari. E' Jules Bianchi il più veloce nella seconda giornata di test a Silverstone , coda del GP d'Inghilterra disputatosi nello scorso weekend. Il francese della Marussia, che per l'occasione correva con la Rossa in sostituzione dell'infortunato Kimi Raikkonen , ha chiuso la sessione col miglior tempo (1'35"262) e 79 giri completati. Alle sue spalle Kvyat su Toro Rosso e Magnussen su McLaren, quarto si piazza invece Hamilton .

Sceso in pista con la F14T col numero 17, Bianchi, dal 2010 inserito nella Ferrari Driver Academy e autore sin qui di una grande stagione con la Marussia, ha lasciato ottime impressioni. Buon numero di giri e di indicazioni per gli uomini di Maranello. Il francese ha dato tre decimi al secondo classificato Kvyat (1'35"544 e solo 46 tornate) e a Magnussen (1'35"593 e 77 giri), chiudendo con oltre un secondo di vantaggio su Hamilton (la Mercedes ha però avuto svariati problemi in mattinata). Vettel su Red Bull è solo nono con 57 giri percorsi e un tempo molto alto (1'39"811).