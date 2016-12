F1, test Silverstone: vola Massa, Ferrari indietro

La sessione di test, che si è svolta con pista asciutta nonostante qualche goccia di pioggia, ha avuto diverse interruzioni a causa delle monoposto (Lotus, Marussia e Toro Rosso) che a turno si fermavano sul tracciato probabilmente per gli aggiornamenti sulla monoposto. Il miglior tempo l'ha fatto registrare Felipe Massa con la Williams che, forse desideroso di riscatto dopo l'incidente al via che l'ha estromesso subito dal Gran Premio di Gran Bretagna, ha chiuso in 1'35"242 con appena 42 giri completati (quasi la metà rispetto agli altri). Alle sue spalle, ad appena 6 millesimi, la Red Bull di Daniel Ricciardo, mentre terzo è il leader del Mondiale Nico Rosberg con la Mercedes. Decimo, su undici, Pedro De La Rosa, al debutto sulla Ferrari: il collaudatore spagnolo, che per la prima volta guidava la F14-T dopo tanti giri al simulatore, ha completato 97 tornate chiudendo in 1'37"131, a quasi due secondi da Massa. Mentre De La Rosa era in pista, a Maranello al simulatore c'era Fernando Alonso, e il collaudatore ha twittato: "Mi sento un po' strano quando un campione del mondo lavora per me". Domani, mercoledì, secondo e ultimi giorno di test: sulla Ferrari ci sarà Jules Bianchi.



La classifica del primo giorno di test a Silverstone (tra parentesi i giri completati):

1 – Felipe Massa, Williams, 1'35"242 (42)

2 – Daniel Ricciardo, Red Bull, 1'35"248 (71)

3 – Nico Rosberg, Mercedes, 1'35"573 (89)

4 - Adrian Sutil, Sauber, 1'35"674 (73)

5 – Jules Bianchi, Marussia, 1'36"148 (108)

6 – Stoffel Vandoorne, McLaren, 1'36"462 (71)

7 – Sergio Perez, Force India, 1'36"583 (79)

8 – Jean-Eric Vergne, Toro Rosso, 1'36"688 (28)

9 – Pastor Maldonado, Lotus, 1'37"131 (97)

10 - Pedro De la Rosa, Ferrari, 1'37"988 (49)

11 – Will Stevens, Caterham, 1'40"627 (94)