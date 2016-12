Ferrari, Jules Bianchi al posto di Raikkonen nei test di Silverstone

Nella prima giornata a bordo della F14 T ci sarà il collaudatore Pedro De La Rosa mentre mercoledì scenderà in pista Jules Bianchi. Per De La Rosa, informa la Ferrari, "sarà finalmente l'occasione per prendere fisicamente contatto con la F14 T, vettura che lo spagnolo ha pilotato per molti chilometri solo al simulatore al pari di Davide Rigon e Andrea Bertolini. Il fatto di poter guidare in pista permetterà a Pedro di effettuare un confronto e di riportare agli ingegneri responsabili del simulatore alcuni feedback di fondamentale importanza. Durante la sua giornata in pista si effettuerà una prova comparativa anche a Maranello: all'opposto di quanto accade di solito, con Pedro in pista, al simulatore ci sarà Fernando Alonso. Mercoledì, sarà la volta di Bianchi ad assaggiare per la prima volta la F14 T, dopo i test Pirelli effettuati con la vecchia monoposto nel dicembre 2013".