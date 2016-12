F1, Alonso: "Ho chiesto se dovevo ritirarmi" "Il duello con Vettel? Troppi problemi, l'ho fatto per lo show"

6 luglio 2014

Ancora una volta Fernando Alonso analizza alla perfezione la sua gara, strappando un sorriso quando commenta il suo duello a parole con Vettel. "Non eravamo tanto veloci e così avevamo il tempo di guardare cosa faceva l'altro. E' stato uno scambio di opinioni un po' strano. La macchina, comunque, aveva un problema aerodinamico sull'ala posteriore, ho chiesto se ci ritiravamo perché non era in condizione di correre", ha raccontato il ferrarista.

"Non avevamo più carica di batteria e dovevamo risparmiare benzina. Insomma, la tempesta perfetta. Poi è arrivato Vettel, ho provato a tenerlo un po' dietro per lo show, ma sapevo che sarebbe stato impossibile", ha aggiunto Nando.

HAMILTON: "MAI MOLLARE" "Ora sono pochi punti dietro a Rosberg, questo dimostra che in Formula 1 non bisogna mai mollare". Sul podio di Silverstone, dove ha celebrato il trionfo in casa, Lewis Hamilton ha festeggia anche il riavvicinamento al compagno di squadra alla Mercedes, a soli quattro punti di distanza nella classifica del Mondiale piloti. "Ero concentrato e avevo il sostegno della gente - ha aggiunto Hamilton - mi hanno dato una grande spinta non avrei potuto far nulla senza di loro è un grande giorno per il motorismo inglese".

ROSBERG: "IMPOSSIBILE PROSEGUIRE" Morale basso per Nico Rosberg, che però guarda avanti. "Il cambio si è rotto pian piano - ha spiegato subito dopo il ritiro - ha iniziato a rompersi al 20° giro e da lì in poi è peggiorato sempre più. Anche la squadra non poteva aiutarmi, non ho potuto fare niente... Ad affidabilità siamo messi bene. Stavolta abbiamo avuto un problema, ma in generale siamo messi meglio di tanti altri".