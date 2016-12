Hamilton come Jackie Stewart, Bottas è una meraviglia

LEWIS HAMILTON – VOTO 9

Nel suo parco giochi raggiunge Jackie Stewart a quota 27 vittorie in Formula 1. Per una volta sulla sua macchina non si rompe niente e lui guida praticamente con una mano sola.



VALTTERI BOTTAS – VOTO 9

La Finlandia da corsa che funziona davvero ha nome e volto di questo ragazzo che alla Williams ha scoperto la sua dimensione. Partito in fondo al gruppo ha rintracciato i numeri utili per vincere la gara degli altri. Ora è quinto del mondiale sempre più vicino ad Alonso



DANIEL RICCIARDO – VOTO 8

Altro giro, altra rivettata al compagno di squadra. Ammesso che servissero conferme il punto di riferimento della Red Bull adesso è lui. Vettel (voto 6,5) si deve accontentare di vincere la corrida con Alonso.



FERNANDO ALONSO – VOTO 7

La tensione lo frega prima del via, quando sbaglia a parcheggiare la macchina in griglia. Per il resto si aggrappa ancora una volta al suo talento, scaricando in pista la solita cattiveria. La Ferrari è in affanno perenne, ma Nando cerca sempre di viaggiare sopra i problemi.



KIMI RAIKKONEN – VOTO 4

Per dare un segnale della sua esistenza prima esce di pista, poi si stampa contro il guard rail disintegrando la macchina. Come non bastasse chiude pure in anticipo la gara numero 200 di Felipe Massa.



NICO ROSBERG – N.G.

Per una volta la lancetta della iella si ferma sul suo numero. Primo ritiro dell’anno causa avaria al cambio e mondiale riaperto. Ringraziamo la Mercedes che offre almeno un briciolo di incertezza sul destino del campionato con un missile parecchio vulnerabile.