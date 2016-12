F1, Ecclestone: "Monza? Firmino e portino i soldi"

Dal 2017 Monza potrebbe non figurare più nel calendario della Formula 1 , ma Bernie Ecclestone in occasione della gara a Silverstone non ha voluto parlare di taglio ma solo di scadenza di contratto e ha comunque tenuto aperta la possibilità del rinnovo. "Ho parlato con loro un paio di anni fa per spiegare quali sarebbero stati i termini per tutti i GP in Europa. Devono soltanto accettare questo contratto e firmarlo", ha detto Ecclestone a Sky.

Poi ha aggiunto: "Non è che sarà tagliata dal calendario, scadrà il contratto e ancora non abbiamo un contratto e, se non avranno un contratto, ovviamente non potranno essere nel campionato del mondo di Formula 1". Il patron del circus non accenna ad un problema di pista o di infrastrutture, si limita a sottolineare la necessità di adeguarsi, in termini contrattuali, alle altre tappe del Mondiale: "C'è solo bisogno di un contratto, tutto qui. Io non lo so se ce la faranno, davvero non lo so, ci proveremo. Non vogliamo perdere Monza, ma vogliamo che loro si mettano in linea con il resto d'Europa".