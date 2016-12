F1, la pioggia sta con Rosberg: pole a Silverstone

Qualifiche agitate per via della pioggia a Silverstone, sede del GP d'Inghilterra di F1 . La pole va per la quarta volta in stagione a Nico Rosberg (Mercedes) in 1'35"766. Prima fila per Vettel (Red Bull), mentre Hamilton è solo 6°. Davanti a lui anche Button, Hulkenberg e Magnussen. Disastro Ferrari : Alonso e Raikkonen subito eliminati e con il 19° e 20° tempo, ma partiranno al 16° e 18° posto per le penalità a Gutierrez, Chilton e Maldonado.

E' stata una qualifica pazza ed emozionante. Che alla fine ha dato una mano a Rosberg, bravissimo (con la sua squadra) a crederci fino alla fine e a sfruttare ogni secondo disponibile. La meteo lo ha aiutato facendo sparire la pioggia al momento giusto e lasciando con un palmo di naso Lewis Hamilton, fino a quel momento davanti a tutti, che ha alzato il piede quando pensava di trovarsi in prossimità un tratto di pista bagnata. Non era così e così non solo è stato superato dal compagno di box, ma anche da Sebastian Vettel, protagonista di una zampata delle sue, e dalle McLaren di Button, in pista con un casco rosa dedicato al padre scomparso, e Magnussen e dalla Force India di Hulkenberg. Nella "top ten" anche Perez, pure lui beffato nel finale, un anonimo Ricciardo con la seconda Red Bull, Kvyat e Vergne con le Toro Rosso.

Ma la vera sorpresa del pomeriggio è stata l'eliminazione prematura di entrambe le Ferrari e le Williams. Colpa, ma non solo, della pioggia che è arrivata a bagnare la pista in maniera più consistente nel momento finale della Q1, quando Alonso, Raikkonen, Massa (al 200° GP della carriera) e Bottas avrebbero dovuto far segnare il loro miglior tempo, ma si sono trovati su una pista bagnata con le gomme slick. In particolare, lo spagnolo è stato vittima anche di un'usiuta con relativo testacoda, che gli ha fatto perdere l'attimo buono. Insomma, un vero e proprio disastro, che rischia di condizionare pesantemente anche la gara delle monoposto di Maranello. Poi a motori spenti le due rosse hanno guadagnato posizioni in griglia: Gutierrez è stato retrocesso per la penalità presa nel GP d'Austria, Chilton penalizzato per la sostituzione del cambio in mattinata e Maldonado relegato in fondo allo schieramento per mancanza di benzina in quantità sufficiente per quanto richiesto alle verifiche tecniche. Così Nando paritrà 16°, mentre Kimi dietro di lui dalla 18.esima piazza.