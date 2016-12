F1, GP Gran Bretagna: dominio Red Bull nelle libere 3 bagnate

Le Red Bull dominano le terze libere del GP Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Sebastian Vettel fa registrare il miglior tempo, girando in 1'52"522, tempo molto alto a causa delle proibitive condizioni della pista, molto bagnata. Per questo motivo le Mercedes di Hamilton e Rosberg e Alonso (Ferrari) hanno preferito non scendere in pista e risparmiare un treno di gomme. Al secondo posto chiude l'altra Red Bull di Ricciardo.