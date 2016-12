F1, Alonso dietro le Mercedes a Silverstone

Al quarto posto si piazza la Red Bull di Daniel Ricciardo: l'australiano, che in Canada lo scorso 8 giugno aveva centrato il suo primo successo in Formula 1, ha fermato il cronometro sul tempo di 1'36"623. Quinto miglior tempo per la Ferrari di Kimi Raikkonen, sesta la Red Bull del campione del mondo in carica Sebastian Vettel. Completano la top ten la McLaren di Jenson Button, le Toro Rosso di Daniil Kvyat e Jean-Eric Vergne e l'altra McLaren di Kevin Magnussen. Prime libere sfortunate, invece, per Susie Wolff, la 31enne collaudatrice della Williams che riportava dopo oltre venti anni il gentil sesso al volante di una monoposto di F1, nel contesto di un weekend di gara. Wolff, sesta presenza femminile in 64 stagioni, ha percorso solo pochi giri prima di arrendersi a un problema tecnico che l'ha costretta ai box per il resto della sessione: per lei 21° tempo.