Formula 1, la Caterham cambia proprietà

Il comunicato

“Caterham F1 Team è lieta di confermare che Tony Fernandes e i suoi partners hanno venduto la squadra a un consorzio di investitori svizzeri e del Medio Oriente, con la consulenza dell’ex Team Principal di Formula 1 Colin Kolles. Secondo i termini della vendita, il team continuerà a correre come Caterham F1 Team e rimarrà con sede a Leafield per il prossimo futuro. La nuova proprietà si prende cura della squadra con effetto immediato. L’ex pilota olandese di Formula 1, Christjian Albers, assistito da Manfredi Ravetto, assumerà la gestione giornaliera della squadra, riferendo direttamente al consiglio e sostituendo Cyril Abiteboul che lascerà la squadra per perseguire nuove sfide. Christjian Albers: “Siamo consapevoli della grande sfida davanti a noi data dalla lotta nella parte bassa del campionato e il nostro obiettivo è quello di puntare al decimo posto nel campionato 2014. Siamo molto impegnati per il futuro della squadra e faremo in modo che abbia le risorse necessarie per svilupparsi, crescere e raggiungere tutto ciò di cui è capace.”