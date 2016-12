Formula 1, Raikkonen: "A Silverstone sarà una lotteria"

A Maranello - dove Raikkonen ha incontrato anche l'ingegnere di pista, Antonio Spagnolo, e il Direttore tecnico, James Allison - si è discusso pure del "programma di crescita previsto gara per gara per questa stagione: Raikkonen - è spiegato sul sito della Ferrari - ha fornito ulteriori indicazioni utili ad indirizzare gli sforzi dei tecnici, e una prima analisi sul lavoro che viene svolto sulla monoposto del 2015. Il lavoro in parallelo e la condivisione di idee è particolarmente importante in previsione della prossima stagione, potendo beneficiare di una certa stabilità regolamentare per imparare quanto più possibile dal progetto attuale e poter correggere ogni carenza tecnica per quello futuro". Intanto si guarda a Silverstone: "Cercheremo di fare del nostro meglio come sempre" ha concluso Kimi.