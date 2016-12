Formula 1, Ecclestone saluta Monza: "Dopo il 2016 basta GP" "Non farò un altro contratto con l'Autodromo"

1 luglio 2014

A partire dal 2017 nel calendario della Formula 1 non ci sarà più lo storico GP di Monza. Ad annunciarlo è stato Bernie Ecclestone che ha praticamente chiuso con l'Autodromo: "Non credo che faremo un altro contratto, il vecchio è stato un disastro dal punto di vista commerciale. Dopo il 2016 bye bye...". Il patron del circus pensa a una nuova sede per il GP d'Italia, ma per ora non al Mugello: "Non ho ricevuto alcuna proposta".

LA REGIONE LOMBARDIA: "INTERVENGA IL GOVERNO" Immediate le reazioni politiche. Antonio Rossi, assessore allo Sport e alle politiche per i giovani della Regione Lombardia, ha scritto una nota di commento: "Le dichiarazioni di Ecclestone sul GP di Monza sono preoccupanti, come assessore regionale chiedo l'intervento del Governo per aiutarci a tutelare il Gran Premio d'Italia, che ha scritto la storia sportiva della Formula 1 e che, soprattutto, muove un importante indotto economico e di posti di lavoro per il territorio".

ECCLESTONE SULLA FERRARI: "MATTIACCI MI SEMBRA BRAVO" Il periodo negativo della Ferrari sta condizionando tutto il mondo della F1: "Se la Ferrari iniziasse a piazzarsi prima e seconda in qualifica e gara... Le audience salirebbero ovunque, la Ferrari è una passione mondiale". Per questo Montezemolo ha chiesto aiuto a Mattiacci: "Mi sembra che impari in fretta: mi ricorda Briatore". A Maranello poteva arrivare anche Newey: "Ho parlato con Adrian, non aveva nessuna voglia di trasferirsi in Italia. Sta bene in Inghilterra, è a suo agio in Red Bull. La Ferrari gli ha offerto una fortuna, ma...". Allison può risolvere i problemi: "Serve un gruppo affiatato di tecnici. Allison ce l'ha attorno a sè?".

ECCLESTONE: "OTTO TEAM CON TRE AUTO" Bernie, nel corso dell'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di una possibile rivoluzione: "I piccoli team devono fermarsi se non ha le finanze chiud. Io sono pronto a una F1 di otto squadre con tre macchine ciascuna. E' meglio vedere la terza Ferrari o una Caterham?".