Schumi, sei mesi di speranze e "bufale"

Al decimo piano rialzato del Centro di Vadois c'è una tabella quotidiana precisa che unisce alla neuro-riabilitazione, l'incontro con i familiari e l'assoluto riposo. Tecnologia, personale specializzato e la cosidetta outdoor therapy, pallino del responsabile della neurologia Frackowiak, che consiste nel portare il paziente all'esterno, mettendolo in contatto con la natura. Lo fa anche Michael Schumacher, nello spazio apposito di quell'ultimo piano. Sono passati sei mesi esatti da Meribel, dalle due operazioni, da Grenoble, dall'apertura dell'inchiesta del giorno successivo in cui si parlò fin da subito di uscita deliberata in fuoripista. Le tappe fondamentali passano dal 3 gennaio, 45 anni compiuti senza saperlo, con una grande paura, valori impazziti e timore del peggio al quinto piano, mentre sotto si stringono i tifosi Ferrari.