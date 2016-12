Schumacher, rubate le cartelle cliniche dall'ospedale di Grenoble

Rubate le cartelle cliniche di Michael Schumacher dall'ospedale di Grenoble e messe in vendita. A rivelare l'incredibile episodio è la versione on line del quotidiano tedesco 'Bild'. Notizia poi confermata dal comunicato ufficiale emesso dalla portavoce dell'ex campione di Formula Uno, Sabine Kehm: "Questi documenti non vanno acquistati o pubblicati. Agiremo in tutti i modi per evitare che questo accada", ha aggiunto. La polizia sta indagando.