Hamilton, bagaglio extra in aeroporto...

Simpatico siparietto per Lewis Hamilton. Il pilota inglese, appena rientrato da Zeltweg dove ha concluso il GP d'Austria in seconda posizione alle spalle di Nico Rosberg, ha filmato il suo arrivo in aeroporto. Sul carrello solitamente destinato ai bagagli c'erano i due cagnoloni di Hamilton e un bimbo... Si tratta del nipotino, il fan più accanito di zio Lewis: "Ho un po' di bagagli extra" spiega l'ex campione del mondo di Formula 1 GUARDA IL VIDEO