F1, Horner: "Il motore Renault non funziona"

"Non cerchiamo un altro motorista, ma il lavoro svolto sinora dalla Renault non basta". Chris Horner non le manda a dire: dopo il flop nel Gran Premio casalingo in Austria il team principal della Red Bull ha criticato la Renault per le scarse prestazioni offerte dal motore confezionato per la casa di Milton Keynes. "Affidabilità e performance sono inaccettabili, c'è bisogno di una svolta: non si può continuare così, non va bene né per noi né per loro".

Horner è un fiume in piena: "Dobbiamo lavorare insieme come partner, non ci sarà un altro motore l'anno prossimo ma vogliamo poter competere con chi ci sta davanti - le sue parole -. Qualcosa va fatto perché per il momento le modifiche non funzionano. Non è affare nostro, né nostra responsabilità: siamo l'utente finale ed è frustrante non essere dove eravamo negli scorsi anni".