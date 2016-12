F1, le pagelle del GP d'Austria

NICO ROSBERG - VOTO 9

8 podi di fila in 8 gare, 3 vittorie e 5 secondi posti. Statistiche utili per giustificare la pagella migliore dalle parti di Zeltweg. Lucido e implacabile nella lettura della corsa, Nico non si è scomposto nemmeno quando ha visto negli specchietti la sagoma della macchina gemella.

LEWIS HAMILTON - VOTO 8

Dopo il pasticcio in qualifica azzecca una buona partenza e non perde mai il controllo della situazione nella caccia al compagno di squadra. Purtroppo per lui la preda si avvicina solo a tempo scaduto. Ora viaggia con 29 punti di ritardo da Rosberg. Troppi vista la regolarità ad alto livello del biondino.