F1, Alonso: "Contento? Non so, Kimi è stato 10°"

Per qualcuno Fernando Alonso ha fatto una grande gara in Austria, ma alla fine il podio non è arrivato e lo spagnolo non ha mancato di lanciare una frecciata al suo compagno di box. "Siamo stati più competitivi? Non so, Kimi ha chiuso decimo... C'è tanto da migliorare ancora". Sulla strategia dei pit stop: "Usare delle gomme diverse per attaccare di più? Le supersoft erano già usate, quindi utilizzare le gialle è stata la cosa più normale".

Alonso, comunque, cerca di far buon viso a cattivo gioco, guardando la classifica finale. "Il quinto posto era il massimo per noi - ha proseguito - , perché le Mercedes e le Williams erano più veloci. Già in Canada avevamo fatto qualche passo avanti, qui abbiamo introdotto qualche miglioramento e siamo stati più competitivi. Passo passo cerchiamo di migliorare e crescere ancora. Qui ho fatto la miglior gara della stagione. A parte il quinto posto, sono arrivato a soli 18 secondi dalle Mercedes senza safety car e altri imprevisti. Ciò significa che stiamo facendo progressi''. Da parte sua Kimi Raikkonen non nasconde una delusione a chi sembra essersi abituato quest'anno. "Da parte mia non sono contento di come riesco a gestire la vettura. Se non si parte bene nelle qualifiche, diventa difficile in corsa", ha spiegato il finnico.