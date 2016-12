F1, Rosberg-Hamilton: doppietta Mercedes in Austria

Chi, insomma, sperava che la Williams potesse mettere a segno un colpaccio, magari doppio, è rimasto deluso anche se alla fine Bottas e Massa hanno fatto sudare i dominatori del campionato. Per la prima parte di gara Felipe e Valtteri hanno tenuto dietro Rosberg e un Hamilton scattato alla grande. Poi, però, la strategia delle soste ai box ha penalizzato soprattutto il brasiliano, che alla fine è riuscito giusto a difendersi dai tentativi di attacco di Alonso. Bottas, al contrario, ha tenuto duro sino alla fine, anche se nella parte finale di gara ha dovuto alzare bandiera bianca: per lui è comunque arrivato in premio il primo podio della carriera. Così, la gara si è risolta in un duello, non troppo ravvicinato a dire il vero, tra i due compagni di team della Mercedes. Hamilton è stato autore di una grande corsa, iniziata con uno scatto felino e proseguita sempre all'attacco. Gli è solo mancata la zampata finale visto che una volta arrivato a poco più di 1" da Rosberg, Lewis non è stato in grado di attaccarlo. E così il biondo tedesco, al terzo successo stagionale, ha aumentato il suo vantaggio in classifica, mettendo già una piccola prima ipoteca sul titolo: sono 29 i suoi punti di vantaggio. Detto dei protagonisti, bisogna parlare degli assenti. Partendo dalla Ferrari, che ha portato entrambi i piloti in zona punti e ha fatto meglio della Red Bull, ma non è certo stata capace di emozionare. Alonso ha fatto il suo compitino, chiudendo quinto con un onorevole distacco di 18" e per alcuni giri ha anche guidato il gruppo, approfittando delle soste di chi lo precedeva. Ma è stato un fuoco di paglia visto che alla fine allo spagnolo non è nemmeno riuscito l'assalto all'ex compagno Massa. Poco da dire su Kimi Raikkonen: "Iceman" è partito bene, ma poi ha avuto un problema all'ala posteriore, perdendo varie posizioni e non riuscendo poi a recuperarle. "Mi serve più potenza", ha chiesto durante la gara al suo muretto. A Maranello si possono consolare pensando che la Red Bull, che per la prima volta correva in casa (davanti a un pubblico strabocchevole), ha fatto anche peggio. Alla fine ha raccolto solo la manciata di punti di Daniel Ricciardo, che è passato dal trionfo di Montreal alle ombre dell'Austria. Weekend da dimenticare per Sebastian Vettel, richiamato ai box dalla squadra a metà gara e costretto al ritiro dopo che un problema tecnico al primo giro lo aveva fatto doppiare subito, rovinando irrimediabilmente la sua gara. Tutto sommato ha fatto meglio di Ferrari e Red Bull la Force India, che ha piazzato Sergio Perez al sesto posto e Nico Hulkenberg al nono. Settima la McLaren di Kevin Magnussen.