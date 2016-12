F1, impresa Massa: è pole in Austria

Incredibile quello che è successo in questo sabato sul Red Bull Ring. Alla fine la squadra meno accreditata tra le big è riuscita a fare uno scherzetto a tutte le grandi, mettendo le sue due monoposto davanti a tutti. Per Massa, poi, si tratta di una bella rivincita dopo anni difficili, anche per colpa della ferrari. Felipe è tornato in pole dopo che l'ultima volta ci era riuscito nel 2008: per lui è la sedicesima della carriera. E il fatto che al suo fianco partirà un pilota giovane come Valtteri Bottas significa che la macchina di Sir Frank potrebbe essere pericolosa anche in gara. Insomma, potrebbe non essersi trattato solo di un caso. Certo, una bella mano gliel'ha data la coppia Mercedes. Soprattutto Lewis Hamilton, protagonista di due clamorosi errori. Prima è uscito largo dall'ultima curva, facendosi cancellare il tempo, poi ha sbagliato in frenata, girandosi nel giro decisivo. E oltretutto ha danneggiato anche Nico Rosberg, che era alle sue spalle e ha dovuto abortire il suo giro veloce. Difficile pensare, però, che il tedesco e l'inglese non saranno là davanti al termine del GP.

Il fatto è che la Williams ha beffato la Ferrari e soprattutto la Red Bull, che corre in casa per la prima volta. Perlomeno Fernando Alonso ha eguagliato la sua migliore prestazione in qualifica dopo Sepang, nonostante un piccolo errore nel momento decisivo e un grosso rischio nel Q2, risultando il primo dei piloti che non sono riusci a scendere sotto il muro dell'1'09". Il punto di partenza, tuttavia, non è male se si vuole puntare al podio. Cosa che farà fatica a fare Kimi Raikkonen, che ha fatto fatica a rientrare nel Q3. Davanti a lui si sono piazzati anche due giovani rampanti come Magnussen (McLaren) e Kvyat (Toro Rosso), mentre Hulkenberg (Force India) ha chiuso la "top ten", pur senza tempo (anche lui è uscito dal limite della pista). Clamorosa, invece, è stata soprattutto l'eliminazione di Sebastian Vettel, fuori dal Q3 e soltanto 12° in griglia, mentre il suo compagno di box Ricciardo è riuscito ad arrivare alla fase decisiva delle qualifiche e conquistare un posto in terza fila. Segno che è anche questione di "piede". E' vero, però, che in Austria i motori Renault stanno faticando oltre il previsto. A Vettel una posizione l'ha regalata Sergio Perez (Force India), al quale i commissari hanno confermato la penalità inflittagli per l'incidente con Massa a Montreal: ha chiuso 11°, ma partirà 16°.