Ferrari, Alonso: "I giochi sono aperti"

Fernando Alonso è soddisfatto dopo le prime due sessioni di prove libere in vista del Gran Premio d'Austria di Formula 1, chiuse entrambe col terzo tempo. "In entrambe le sessioni io e Kimi abbiamo seguito programmi diversi e adesso dobbiamo incrociare i dati raccolti per scegliere cosa ha funzionato meglio tra tutte le soluzioni testate. Dalle gomme non è arrivata nessuna sorpresa, le Supersoft sembrano più veloci e certamente saranno le gomme della qualifica, ma per la gara è impossibile stabilire adesso quali saranno le strategie", ha detto l'asturiano. Alonso ha chiuso soltanto alle spalle delle Mercedes, desiderose di riscatto dopo la brutta prova in Canada, ma davanti alle Red Bull, che sull'A1-Ring dovrebbero correre in casa. "Oggi è stato sempre nuvoloso ed è caduta anche qualche goccia di pioggia, ma se ci sarà sole nei prossimi giorni il comportamento degli pneumatici potrebbe cambiare. Le previsioni di bel tempo lasciano aperti i giochi", ha aggiunto Fernando.