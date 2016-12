F1, Hamilton: "Se la macchina andrà così anche in gara..."

Lewis Hamilton preferisce non sbilanciarsi dopo il miglior tempo nel venerdì austriaco. "Abbiamo avuto un paio di problemi da verificare e ho dovuto fermarmi un po' prima della fine della seconda sessione. Però ho facilmente trovato il ritmo, non me lo aspettavo. Se la macchina andrà così anche in gara, penso che saremo in una buona situazione. Le gomme? Abbiamo avuto una buona sensazione sia con le soft, sia con le supersoft", il bilancio dell'inglese.

Il miglior tempo di Hamilton non sembra preoccupare Nico Rosberg. "Era così anche a Montreal, ma quando è stato il momento della qualifica ero lì con lui - le parole del tedesco - . Non sono felice al 100% con la macchina, dobbiamo lavorarci. Le gomme morbide si distruggono subito e quelle dure... anche, soprattutto al posteriore. Per la gara sarà interessante". Non è troppo contento Sebastian Vettel, che ha vissuto una giornata complicata. "Ci piacerebbe essere i favoriti di questa gara - ha spiegato - perché è il nostro primo GP di casa, ma purtroppo ancora non ci siamo. In mattinata abbiamo faticato troppo, al pomeriggio è andata meglio. Penso che vedremo parecchi piloti impegnati a cercare di far funzionare le gomme. Non abbiamo mai corso qui, quindi non mi aspettavo nulla di più".