F1, subito Rosberg-Hamilton in Austria

Nulla di nuovo, insomma, sotto le nuvole dell'ex A1 Ring. Nuvole che hanno portato anche un po' di pioggia, che ha di fatto rovinato la parte finale della sessione. Non che sarebbe cambiato molto, visto che davanti Rosberg e Hamilton hanno continuato nel loro duello in casa. E ancora una volta, almeno negli ultimi tempi, il tedesco ha fatto meglio dell'inglese. E' presto, però, per dire chi avrà la meglio domenica pomeriggio. Per quanto riguarda la ferrari, Fernando Alonso ha fatto il solito lavoro del venerdì, una giornata che spesso ha illuso Maranello, risultando non troppo distante dalle Mercedes. Cosa che non è riuscita a Kimi Raikkonen , protagonista anche di un leggero dritto. Chi ha incontrato difficoltà inattese, invece, è stata la Red Bull padrone di casa. Sia Daniel Ricciardo, sia Sebastian Vettel non sono riusciti a centrare nemmeno la "top ten", con il campione del mondo in carica "vittima" anche di uno spettacolare testacoda multiplo all'uscita della curva che immette sul rettilineo di partenza. Lo stesso punto in cui anche l'australiano vincitore a Montreal ha avuto parecchie difficoltà, evitando l'uscita in fotocopia per un soffio. Per il resto, Williams, McLaren e Force India hanno confermato il loro ruolo di terzo incomodo nella sfida tra Mercedes e Ferrari-Red Bull.