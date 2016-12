Montezemolo: "Mai detto che la Ferrari lascerà la F1"

Luca di Montezemolo ha voluto fare ancora chiarezza sul futuro della Ferrari , smentendo l'intenzione di voler lasciare la Formula 1. "Non ho bisogno di chiedere incontri con Ecclestone. Non ho mai detto che volevo abbandonare la Formula 1. Ho detto che la Ferrari ha il diritto e il dovere, essendo in Formula 1 da 64 anni, di pensare al futuro", ha detto il presidente del Cavallino in occasione delle celebrazione dei 100 anni Maserati.

"Non mi sembra che la F1 viva un grande momento e quindi è necessario tutti insieme, promotori sponsor, media e chi ha i diritti, di lavorare in modo costruttivo per sviluppare ancora meglio la F1 che è uno sport straordinario. Però c'è bisogno di fare qualcosa per fare meglio e la Ferrari ha il dovere di pensarci e guardare avanti", ha aggiunto. Inevitabile parlare di Michael Schumacher in questi giorni di ritrovato ottimismo: "E' un momento di grande speranza e grande vicinanza ed è il momento di essere molto contenti di questi primi segnali. Speriamo che proseguano. Gli siamo sempre vicinissimi".