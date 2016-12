Formula 1, Schumacher non è più in coma L'ex pilota ha lasciato l'ospedale di Grenoble alla volta di Losanna. Alonso: "Sono felice"

16 giugno 2014

Michael Schumacher non è più in coma e si appresta a lasciare l'ospedale di Grenoble. Lo riferisce la portavoce della famiglia, Sabine Kehm, in un comunicato ufficiale trasmesso ai media di tutto il mondo. L'ex pilota di Formula 1 era ricoverato dal 29 dicembre scorso. Il sette volte campione del mondo, dovrà ora proseguire "la sua lunga fase di riabilitazione". Schumi è stato trasferito al centro ospedaliero di Vaud, vicino Losanna.

Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco 'Bild' nell'edizione online, nelle ultime settimane le fasi di veglia di Schumacher si sono fatte sempre più frequenti. Riuscirebbe anche a comunicare con i familiari, soprattutto con la moglie e i figli. Inoltre non avrebbe problemi di vista.

ALONSO: "SONO FELICE" "Buon inizio di settimana con la notizia di Michael!": cosi' lo spagnolo della Ferrari, Fernando Alonso in un tweet nel quale commenta il trasferimento di Schumacher in un centro di riabilitazione in Svizzera. "Sono molto felice che le cose stiano andando nella giusta direzione",scrive ancora Alonso utilizzando poi l'hashtag#KeepFightingMichael.

LA FERRARI: "NOTIZIE CHE FANNO SPERARE" "Giungono notizie incoraggianti che ci danno speranza". Così tramite il suo account ufficiale su twitter la Ferrari saluta l'uscita dal coma di Michael Schumacher che oggi ha lasciato l'ospedale di Grenoble per cominciare una nuova fase di riabilitazione in un centro di riabilitazione in Svizzera.