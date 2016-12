Formula 1, Massa ancora in ospedale dopo l'incidente

Felipe Massa è uscito illeso dopo lo spaventoso schianto di Montreal, ma a due giorni dall'incidente è ancora in ospedale per accertamenti. Il recupero sta procedendo lentamente ma il pilota brasiliano non ha perso il sorriso, infatti ha postato su Instagram un foto con il fratello Dudu: "Bisogna cercare di sorridere sempre, anche nei momenti difficili". Massa sarà comunque al volante della sua Williams nel GP d'Austria il 22 giugno prossimo.