Ferrari, Mattiacci: "Serve opera di ricostruzione"

Il morale in casa Ferrari è basso, ma Marco Mattiacci prova a indicare la strada per uscire dalla crisi. "Nel team occorre svolgere un'opera di ricostruzione e tutti devono essere messi in condizione di poter lavorare nel miglior modo possibile. Rispetto all'inizio della stagione siamo migliorati, ma ogni nostro progresso deve essere valutato in relazione a quelli fatti dai nostri avversari", ha detto il team principal di Maranello.

"La Ferrari ha iniziato un percorso particolare, basandosi su alcune figure chiave: il presidente Montezemolo, James Allison, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen e un gruppo formato da tecnici di grande talento. C'è un programma di sviluppo ben definito che stiamo portando avanti e che ci vedrà portare aggiornamenti in ciascuna delle prossime gare", ha aggiunto. Poi Mattiacci ribadisce un concetto promosso dallo stesso Montezemolo: " Un altro nostro grande obiettivo è quello di riuscire a velocizzare i tempi di reazione, come sembrano essere in grado di fare i nostri concorrenti". Di certo ala Ferrari nessuno ha intenzione di mollare. "Siamo molto arrabbiati con noi stessi, ma non abbiamo nessuna intenzione di mollare. La delusione subita in pista non ha intaccato la voglia di continuare a lottare della squadra che ora sta tornando a Maranello, più determinata che mai ad andare avanti seguendo programmi definiti nel breve e in definizione per medio e lungo termine. Alcuni aggiornamenti hanno trovato un buon riscontro in pista e per questo motivo continueremo in questa direzione gara dopo gara", ha concluso.