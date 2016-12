F1, le pagelle del GP del Canada

SEBASTIAN VETTEL - VOTO 7

Abbraccia Ricciardo sotto il podio dopo aver beccato ancora una volta di brutto. Pochi minuti prima, in un moto d'orgoglio si era avventato su Perez per trovare un posto sul podio e partecipare alla festa Red Bull.



FELIPE MASSA - VOTO 8

Ha il DNA di Paperino ma cerca di viaggiare sempre e comunque sopra la sfortuna. Ai box non trovano una gomma, ma lui non si arrende rientra in pista e asfalta Alonso. Sul più bello ci pensa Sergio Perez a buttarlo contro il muro.



LEWIS HAMILTON - VOTO 7 Il suo sistema nervoso, già traballante, a Montreal è saltato definitivamente. Al via ha subito l'aggressività di Rosberg, poi l'unica Mercedes fuori gara è stata la sua. Serve una dieta a base di valeriana per ritrovare serenità.



FERRARI - VOTO 5 Nella prima domenica utile per battere la Mercedes Alonso e Raikkonen fanno ancora le comparse in uno spettacolo che ha altri protagonisti. La triste realtà consegnata dalla gara canadese racconta di una squadra che è la quinta forza del campionato.