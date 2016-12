F1, Alonso: "Frenati dalla mancanza di velocità"

"Abbiamo cercato di essere più competitivi qui e in effetti c’è stato un piccolo miglioramento. Il nostro obiettivo però era quello di recuperare punti sulla Red Bull, ma loro hanno addirittura vinto la gara. Dobbiamo migliorare e raccogliere il maggior numero di punti possibili in ottica campionato costruttori. La vittoria della Red Bull è stata una sorpresa; dopo i risultati dei test invernali, nessuno l’avrebbe mai potuto prevedere", ha aggiunto. Ancora peggio è andata a Kimi Raikkonen, rallenato anche da un errore. “Sono rimasto sempre bloccato dietro ad altre monoposto dopo essere rientrato in pista dai miei pit stop. Poi ho anche fatto un testacoda e questo errore non mi ha certamente aiutato”, ha ammesso il finlandese.