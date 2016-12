F1, Ricciardo: "Una sensazione fantastica"

"Non è che sono stato in testa per tutta la gara, quindi non ho avuto tempo per comprendere che avrei vinto. E' successo tutto negli ultimi giri, è per questo che mi ci vuole ancora un po' di tempo per comprendere tutto. Ma è davvero una bella sensazione", ha aggiunto Ricciardo. Fa buon viso a cattivo gioco Nico Rosberg, anche perché il suo vero avversario non è Ricicardo, ma Hamilton, costretto al ritiro. "E' stata una bella battaglia tutta la gara - le sue parole - . Ho tenuto il vantaggio fino al secondo pit stop, poi ho avuto un problema ho perso potenza, non so cosa sia successo. Ho cercato di tenere fino alla fine, ma non ha funzionato". Finire secondo, però, va bene: "Alla fine è successo così tanto in questa gara che posso esserne perfino contento. Già dall'inizio della gara dovevamo risparmiare i freni, poi il mio compagno ha avuto un problema e siamo passati da una modalità di sicurezza a una ancora più al risparmio. E' stata dura, arrivare secondo così va bene".

Sebastian Vettel è contento del podio, anche se la vittoria di Ricciardo non gli deve fare molto piacere. "Ho fatto fatica alle spalle della Force India di Hulkenberg perché non è facile superare chi ha il motore Mercedes - ha raccontato - . Ho chiesto ai box di fare qualcosa con le strategie, credo fosse possibile, ma nel mio caso non mi ha aiutato, e alla fine ho perso la posizione da Daniel. Però ho avuto fortuna a poter sfruttare il problema ai freni di Perez e alla fine sono riuscito a sorpassarlo. Anche con il Drs aperto, e con il suo chiuso, lui addirittura riusciva a guadagnare sul rettilineo". Il vero sconfitto della giornata, così, è Lewis Hamilton, rimasto a secco di punti e più lontano in classifica da Rosberg. “Ho avuto un guasto ai freni, non c’è molto altro da aggiungere. Abbiamo avuto anche una perdita di potenza, ma il mio ritiro è dovuto principalmente ad un guasto all’impianto frenante. Anche Rosberg ha avuto dei problemi, ma ha concluso la corsa, riuscendo a mantenere una buona velocità", il bilancio amaro dell'inglese.