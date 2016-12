F1, Alonso: "Non è un caso se siamo dove siamo"

Fernando Alonso non sembra sorpreso più di tanto delle qualifiche negative per la Ferrari in Canada. "Se siamo dove siamo non è per caso, gli altri hanno fatto meglio di noi. Adesso dovremo fare un'ottima partenza e indovinare la strategia per recuperare terreno. Che le Mercedes siano lì davanti non è una sorpresa, ma le Red Bull sono state più veloci di noi e sorprendentemente anche le Williams", ha detto lo spagnolo.