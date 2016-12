F1, Hamilton: "Possiamo fare meglio"

Lewis Hamilton non si accontenta e, nonostante il miglior tempo del venerdì in Canada, punta a fare ancora meglio, forse per mettere ulteriore pressione sul compagno di squadra Rosberg. "Il feeling non è perfetto, ma è comunque buono - ha detto il pilota inglese della Mercedes - . Siamo davanti, ma possiamo migliorare in diversi settori, soprattutto sui cordoli e nei long-run. Insomma, spero di poter fare meglio".

Dal canto suo Nico Rosberg sembra preoccuparsi più di chi insegue che di chi è davanti. "La Ferrari sembra andare bene qua, sono più vicini e non me lo aspettavo. Qua noi dobbiamo andare come dei missili e mi aspetto la solita lotta con il mio compagno. Nel complesso è andato tutto bene, anche la simulazione di gara. Sono solo un decimo o poco più dal mio compagno, vedremo di recuperare il divario", le parole del tedesco leader del Mondiale. Non è stato un venerdì semplice per Sebastian Vettel, che è comunque stato il primo degli umani "Abbiamo avuto dei problemi con il cambio - ha spiegato - : abbiamo dovuto verificare alcune cose sulla macchina e poi tornare a girare in pista per trovare il feeling giusto. Ovviamente è un tracciato difficile per noi, lo sappiamo. Ma è stata una buona giornata, abbiamo fatto dei tempi discreti. Ovviamente la Mercedes è molto veloce, ma dobbiamo fare di tutto per stargli addosso”.