Formula 1, Hamilton: "Adoro correre a Montreal"

I fari sono puntati su Hamilton, sulla Mercedes e sui chiarimenti fra i due protagonisti della cavalcata Mondiale (dopo la furbata di Rosberg nelle qualifiche del Principato, ndr): "Con Rosberg ho parlato dopo la gara, siamo amici e come tutti gli amici abbiamo alti a bassi. Adesso cerchiamo di far vincere al team la classifica costruttori". Il weekend promette bene per la Mercedes: "Il gap con gli altri si chiuderà? Non credo, siamo molto forti in rettilineo, ci adattiamo bene. Abbiamo una grande erogazione di potenza, gli altri dovranno fare un lavoro eccezionale in questo weekend. Problemi col team? Assolutamente no, ieri abbiamo cenato insieme. Questa è la nostra forza".

E anche Jenson Button , presente alla conferenza stampa della vigilia, si mostra fiducioso per il presente e per il futuro in McLaren: "Montreal è sempre un tracciato insidioso, lo sarà anche per noi. Ma se abbiamo guidata questa macchina a Monaco, possiamo farlo anche adesso... Non c'è molto carico aerodinamico. Ci sarà lungo rettilineo e sarà utile avere il motore Mercedes. Domenica farà caldo e dovremo essere bravi a gestire il degrado delle gomme". La situazione della macchina è migliorata: "Non sembra, ma sono tanti i progressi rispetto all'anno scorso. E' vero, non è stato un avvio spettacolare, ma torneremo a combattere per le vittorie molto presto. Futuro in McLaren? Al momento abbiamo altri problemi, non se n'è parlato ed è molto presto. Abbiamo trascorso 4 anni insieme, siamo al quinto ed entrambi vogliamo continuare questo rapporto. Io mi sento giovane, in forma, la mia esperienza mi aiuta molto. Credo di avere ancora molto da dare in Formula 1".