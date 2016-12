Ferrrari, Raikkonen: "Continuo a spingere al massimo"

''Per quel che mi riguarda, io continuerò a spingere al massimo''. Le parole sono di Kimi Raikkonen, pilota della Ferrari, che non demorde nonostante un avvio di stagione molto complicato per lui e per il compagno di scuderia, Fernando Alonso. Il finlandese ha inoltre aggiunto: ''Abbiamo degli aggiornamenti ma ovviamente anche i nostri avversari non saranno rimasti a guardare”.

In casa Ferrari si guarda al prossimo gran premio, quello del Canada a Montreal con la speranza che le novità sulla sua Ferrari F14 T possano portare a buoni risultati: “Non credo che i valori in campo dal prossimo gran premio cambieranno più di tanto. In occasione del mio duecentesimo Gran Premio, mi auguro che possa arrivare il miglior risultato della mia stagione fino a questo punto. Credo che sarebbe qualcosa di molto bello per tutto il team”.