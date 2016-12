F1, Raikkonen: "Finora solo sfortuna"

Finora la stagione di Kimi Raikkonen è stata al di sotto delle aspettative, ma il finlandese della Ferrari è convinto che sia stata solo sfortuna. "Ho guidato bene molte volte, ma c'è sempre stato qualcosa che non è andato. Una volta che migliorerò il mio feeling sono sicuro che andrà molto meglio - ha detto - . Finché non arriveranno i risultati, dobbiamo continuare a lottare. Speriamo solo di essere un po' più fortunati in futuro".