F1, Alonso: "Newey in Ferrari? Ci fidiamo di chi c'è"

Fernando Alonso è stato ospite del Giro d'Italia e ha fatto il punto sul progetto della sua squadra di ciclismo: "E' presto per fare annunci, ma è vero che vogliamo portare nel ciclismo la tecnologia e la filosofia che usiamo in F1", ha detto il ferrarista. Sulla sua stagione in pista: "Vediamo di portare delle novità in Canada per fare dei passi avanti. Newey? Vediamo, adesso ci fidiamo di chi c'è".