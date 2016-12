Formula 1, rilancio della Ferrari per Adrian Newey

Il corteggiamento dura da anni, ma Adrian Newey non ha mai ceduto alle offerte della Ferrari, preferendo l'Inghilterra come luogo ideale per sviluppare la sua carriera e dimostrare il suo genio. Stavolta pare che a Maranello abbiano messo sul tavolo un rilancio difficile da rifiutare. La proposta si sviluppa su più piani. Tantissimi soldi ovviamente, tra i 10 e 20 milioni di euro a stagione , con la possibilità di lavorare nella più completa autonomia trovando spazio anche nella produzione di serie, inserendo nel pacchetto la possibilità di partecipare al progetto di una supercar esclusiva.

Un sogno per Adrian Newey che già alla Red Bull si era divertito a progettare un prototipo da 450 chilometri orari di velocità. Il percorso resta comunque difficilissimo. Newey ha infatti un contratto con la Red Bull che scadrà alla fine del 2015, in più pare che sia arrivata negli ultimi giorni una ricca offerta anche dalla Mercedes che rispetto alla Ferrari ha il vantaggio di avere la sua emanazione agonistica proprio in Inghilterra.

Se poi l'operazione dovesse andare in porto per vedere i frutti del lavoro di Newey servirebbe attendere almeno due o tre stagioni, senza dimenticare il suo inserimento al vertice di un organigramma già affollato tecnici con un ruolo dirigenziale di alto livello. Insomma siamo alle prese con un progetto a medio o lungo termine che non è certo destinato a raddrizzare in fretta le sorti di una squadra che attende a partire dal Gran Premio del Canada novità utili per avvicinarsi almeno alle prestazioni della Mercedes.