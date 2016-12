F1: Alonso darà il via alla 24 Ore di Le Mans

Non era mai capitato che un pilota di F1 in attività facesse da starter alla 24 Ore di Le Mans. L'onore spetterà per la prima volta a Fernando Alonso, che il prossimo 14 giugno darà il via all'edizione 2014 della leggendaria corsa. "E' un grande onore - le parole del pilota spagnolo della Ferrari -. Questa gara, insieme a poche altre, ha scritto la storia dell'automobilismo. Anche in F1 siamo all'era dell'ibrido, quindi osserverò da vicino le vetture".