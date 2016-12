Mercedes, Rosberg: "Era importante fermare Hamilton"

Quanto al delicato rapporto con il compagno di squadra, Rosberg non vuole aumentare la tensione: "Non voglio parlarne, so che si cerca sempre la polemica, però il nostro rapporto è neutro, come sempre. Certo, è difficile visto che lottiamo ogni gara per la vittoria. Però ci conosciamo da tanto tempo e se ci sono delle difficoltà ci sediamo e parliamo". Dal canto suo Lewis Hamilton non si attacca al problema del detrito finitogli in un occhio per spiegare la sconfitta. "Lui aveva un passo più veloce, andava molto forte, era davvero impossibile superarlo. L'ingresso ai box ritardato? A dire il vero non ricordo, credo che abbiamo visto un incidente e normalmente quando c’è un incidente puoi entrare ai box e io avrei voluto farlo, ma il team non ci ha chiamato. Tutto qua", il commento dell'inglese. Alla fine Hamilton è riuscito a tenersi dietro un Daniel Ricciardo scatenato nonostante una brutta partenza. "La partenza non è stata grandiosa perché sono sceso al quinto posto - ha ammesso l'australiano - , quindi è stato un po’ frustrante. Quando ho sentito che avevo spazio alla fine per spingere e non risparmiare più le gomme ho dato tutto e mi sono avvicinato alla Mercedes, ma qui è molto difficile superare. Ho cercato di spingere per mettere pressione a Lewis, ma il terzo posto è il massimo che potevamo ottenere. Insomma, una bella giornata”.