Ferrari, Raikkonen: "Uno schifo, non per colpa mia"

Poteva essere un GP da podio per Kimi Raikkonen e invece il ferrarista non è nemmeno riuscito a salire sul podio. "Il risultato fa schifo, ma non per colpa mia. Mi ha tamponato la Marussia di Max Chilton, distruggendomi una gomma posteriore. Alla fine potevo chiudere con un ottavo posto, ma non mi interessava prendere un paio di punti", le parole amare del finlandese costretto a finire fuori dalla "top ten" da un contatto con Magnussen.