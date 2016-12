F1, le pagelle del GP di Monaco

LEWIS HAMILTON - VOTO 8 A Monaco ha vinto una volta sola, 6 anni fa. Prosegue quindi la tradizione negativa di Luigino che aveva una voglia matta di asfaltare il compagno di squadra ma che alla fine ha rischiato addirittura la piazza 2 causa detrito in un occhio. Una domenica carica di rabbia nei confronti di Nico e della Mercedes.

NICO ROSBERG - VOTO 9 Vincere due volte di fila a Monaco è un numero riuscito solo ai più grandi nella storia di questo sport. Restano i dubbi sulla sua mossa in qualifica ma nel frattempo è tornato in testa al mondiale smaltendo con agilità il poker di schiaffi subito dal compagno di squadra.

DANIEL RICCIARDO - VOTO 9

Senza la squalifica australiana sarebbe comodamente terzo nel mondiale e primo di quelli che guidano una macchina normale. Un traguardo rimandato di poco vista la splendida forma messa in pista anche appiccicato ai guard rail di Monaco.

JULES BIANCHI - VOTO 8

Fino alla gara di ieri l'ipotesi di una Marussia in zona punti apparteneva al mondo delle fiabe. Jules Bianchi ha trasformato il tutto in realtà. Peccato che dopo mezzanotte la sua macchina sia tornata una grossa e lentissima zucca.

FERNANDO ALONSO - VOTO 7

Ha viaggiato nell'anonimato più totale dopo essere stato fregato al via pure da Raikkonen. Bravo a star lontano dai guai certo, ma un guizzo almeno ce l'aspettavamo. Invece niente. Un taxista veloce e rassegnato con l'obiettivo di arrivare in fondo.

NICO HULKENBERG - VOTO 8

Sarà anche dotato della personalità di una carpa, ma il ragazzo viaggia di brutto e a Monaco ha messo in fila il sesto piazzamento consecutivo a punti. In prospettiva potrebbe diventare un pensiero per Alonso e Ricciardo nella caccia al terzo posto nel mondiale.