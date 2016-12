Ferrari, Alonso: "Serve superare già al via"

Fernando Alonso ha raccolto il massimo di quello che in questo momento la Ferrari gli concede: la terza fila a Monaco. "Per il momento questa è la fotografia del weekend. Siamo sempre stati dietro le Mercedes, e dovevamo stare attenti anche ad altre macchine, come la Red Bull. Volevamo tenere la quinta e sesta posizione perché altrimenti in gara sarebbe stato troppo complicato", ha detto lo spagnolo.