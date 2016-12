F1, Hamilton torna a splendere sul Principato

A meno che in casa Mercedes non abbiano tenuto un asso nella manica, come anche possibile visto questo primo scorcio di stagione, allora quello di Montecarlo potrebbe rivelarsi un GP più incerto del previsto. Perché se è vero che Hamilton e Rosberg sono i grandi favoriti per la pole e per la vittoria, lo è altrettanto che la Red Bull si è davvero avvicinata. Almeno sul tortuoso tracciato cittadino monegasco. Ancora una volta è stato Daniel Ricciardo il migliore della squadra campione del mondo, ma anche il tempo di Sebastian Vettel è vicino a quello del leader. Tra loro e le Ferrari c'è invece un piccolo gradino che solo Alonso e Raikkonen, magari anche grazie a una strategia azzeccata, potrebbero accorciare con la loro classe. Lo spagnolo e il finlandese sono attaccati l'uno all'altro (li separano solo 20 millesimi) e la bella sorpresa è "Iceman", che ha recuperato in fretta il tempo perso per i problemi tecnici accusati venerdì pomeriggio. Quanto agli altri, bene le Force India e le Toro Rosso, che chiudono la "top ten" con Perez, Hulkenberg, Vergne e Kvyat nell'ordine.