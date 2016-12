Ferrari, Alonso: "Le qualifiche saranno fondamentali"

IL DT ALLISON: "RENDIMENTO LEGATO ALLE PISTE"

In attesa delle qualifiche, a parlare nel giorno di pausa a Montecarlo per la Ferrari è il direttore tecnico: James Allison delinea la stato di salute della F14 T che fin dall'inizio della stagione non ha dato i risultati sperati: "Non credo che abbiamo un telaio migliore né della Mercedes, né della Red Bull. Magari non siamo così lontani, mentre è un fatto che il nostro rendimento varia a seconda delle piste". Allison non crede infine che Raikkonen sia più in difficoltà con la F14 T di quanto non sia Alonso. "I problemi di mancanza di grip e poco carico specie al posteriore sono problemi di tutti. Kimi al momento è un po' più lento di Fernando, ma il divario si sta riducendo. Rendere più veloce una vettura che non lo e' stata nelle prime gare è una sfida - spiega - . In Cina c'è stata una combinazione favorevole dovuta a un pacchetto importante di sviluppi e alla particolare natura del tracciato. In Spagna i risultati sono stati più modesti. Il problema non è solo migliorare, ma quanto si riesce a migliorare rispetto agli avversari".