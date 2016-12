Mercedes, Hamilton: "Pronto a lottare con Alonso"

Lewis Hamilton si dice contento del suo giovedì di Monaco, anche per avere ritrovato un avversario. "Sono contento, abbiamo fatto dei cambiamenti e nelle libere 2 siamo andati meglio nonostante la pista. Sono stati fatti degli sviluppi, anche se qui si sentono meno. Comunque il feeling è positivo e sono pronto a lottare. Per questo è bello vedere davanti Alonso e le Red Bull", ha detto l'inglese della Mercedes.

In realtà l'avversario principale di Hamilton dovrebbe essere quel Nico Rosberg deciso a dare battaglia fin dalle qualifiche. "Le sensazioni sono buone, anche se l'assetto non è perfetto - ha raccontato il tedesco - , però la macchina è veloce anche qui. Sicuramente ci sarò lotta con Hamilton. Devo migliorare in qualifica, ma è possibile visto che lo scorso anno ho fatto la pole". Con Alonso, Sebastian Vettel si gioca il ruolo di terzo incomodo. "Non ho fatto molti giri, ma è andata bene. Alla fine la macchina è stata veloce e mi sento fiducioso. Newey? ha detto che rimarrà, lui è importante, ma ci sono altre persone importanti per il nostro successo", il parere del tedesco.